Esposa de Maurílio revela melhora do cantor e pede que fãs sigam em oração

Luana Ramos, esposa do cantor sertanejo Maurílio, falou no Instagram sobre o estado de saúde do marido e pediu que os fãs sigam em oração. O músico continua na UTI do Hospital Jardim América, em Goiânia.

"E já se passaram 48 horas! Tempo em que você não desistiu nem por um segundo! Você é muito forte! É tanta força que emana de você, que fortalece os teus que estão te esperando do lado de fora daquela UTI. No seu tempo meu amor, se recupere com segurança! Estamos aqui pra você e por você!", escreveu Luana em uma postagem.

A esposa de Maurílio reforçou a importância da fé para a recuperação do marido. "Pra quem esse post alcançar, peço que continuem orando! Deus está agindo! Obrigada à todos que já estão clamando à Deus pela vida do Maurílio! Continuem, não parem".