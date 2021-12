Zendaya aposta em novo visual após estreia de 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa'

Zendaya merece o mundo! Poucos dias depois de deixar a todos sem palavras em um vestido Valentino personalizado na estreia de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, em Los Angeles, Zendaya está nos matando mais uma vez com um novo visual ousado.

Na quinta-feira, 16, a atriz de 25 anos postou uma foto sua em seus Stories no Instagram ostentando um cabelo castanho-avermelhado. Ela também explicou sua decisão de cortar o comprimento do cabelo, colocando a legenda da foto, "era hora de uma mudança".

A musa é conhecida por sempre mudar as madeixas, e foi vista pela última vez, no início desta semana, ostentando um penteado marrom ondulado semelhante ao de sua personagem do novo filme, Michelle Jones-Watson. Agora, a estrela de Euphoria parece uma personagem morta para sua contraparte de quadrinhos, Mary Jane Watson, com seus novos fios ruivos.

Mas isso não é a única coisa que Zendaya e MJ têm em comum: eles também namoraram o Homem-Aranha.