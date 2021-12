Causa da morte das vítimas de Astroworld, de Travis Scott, é revelada

Um mês após a tragédia de 5 de novembro no Festival Astroworld, de Travis Scott, as autoridades do Texas divulgaram mais detalhes sobre a morte de 10 espectadores.

De acordo com um relatório do Instituto de Ciências Forenses do Condado de Harris obtido pelo E! News, todas as 10 vítimas morreram de asfixia por compressão. Uma das causas que contribuíram para a morte de Mirza Danish Baig, de 27 anos, foi listada como "efeitos tóxicos combinados de cocaína, metanfetamina e etanol".

As outras vítimas do incidente fatal foram Rodolfo Angel Pena, de 23 anos, Madison Alexis Dubiski, de 23 anos, Franco Cesar Patino, de 21 anos, Jacob E. Jurine, de 20 anos, John W. Hilgert, de 14 anos,, de 21 anos, Brianna Rodriguez, de 16 anos, Bharti Shahani, de 22 anos, e Ezra Blount, de 9 anos.

A forma de morte de Axel Beltsasar Acosta Avila e todas as 10 vítimas foi considerada um acidente.

As autoridades descreveram anteriormente a tragédia, que ocorreu no NRG Park, na cidade natal de Scott, Houston, como um "incidente em massa". De acordo com a polícia, a multidão no show de Scott "começou a se apertar em direção à frente do palco", causando pânico e ferimentos