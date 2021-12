Polícia obtém mandado para revistar celular de Alec Baldwin após tragédia em Rust

A polícia saberá em breve o conteúdo do celular de Alec Baldwin. Um juiz concedeu um mandado para que as autoridades do Novo México revistassem o telefone de Alec após o tiroteio fatal no set de seu filme Rust, de acordo com o mandado de 16 de dezembro obtido pelo E! News.

A polícia está autorizada a fazer buscas em seu dispositivo, considerado um iPhone com plano da Verizon, e apreender contatos, fotos, histórico do navegador e mais informações pessoais.

O objetivo é encontrar "por qualquer evidência relativa à investigação da morte de Halyna Hutchins", a cineasta do filme que morreu em outubro depois que uma arma que Baldwin estava segurando disparou no set. O incidente também feriu o diretor Joel Souza.

As autoridades acreditam que o telefone de Baldwin pode conter material "relevante" para a investigação. "A Affiant também foi informada de que vários e-mails e mensagens de texto foram enviados e recebidos a respeito da produção do filme Rust no tribunal de entrevistas", consta o mandado.