Dynho Alves rebate críticas sobre não estar "sofrendo" com divórcio de Mirella

Dynho Alves, que foi eliminado na última roça de A Fazenda 13, da Record TV, decidiu responder perguntas dos fãs nesta quinta-feira, 16, no Instagram. Uma delas falava sobre o divórcio de MC Mirella, e Dynho não poupou em respondê-la.

"Você parece nem estar sofrendo com o divórcio", mandou uma internauta. E o dançarino, que manteve uma amizade polêmica com Sthe Matos no reality show, da qual motivou a separação, deu a sua sincera resposta.

"Você que pensa, minha filha", disse ele, aos risos. "Gente, eu tento manter o sorriso no rosto e tento passar uma energia positiva para vocês, mas aqui por dentro estou muito triste."