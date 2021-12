Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger esperam segundo filho juntos

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger serão papais novamente! Chris e Katherine estão esperando seu segundo filho juntos, disseram várias fontes à People.

A autora de best-sellers, de 32 anos, e o astro de Guardiões da Galáxia, de 42 anos, já são pais de Lyla, que nasceu em agosto de 2020. Chris também é pai de Jack, de 9 anos, fruto do antigo casamento com Anna Faris.

Desde o nascimento de sua filha, ele ocasionalmente documenta o vínculo adoravelmente íntimo de seus dois filhos em seu Instagram, postando fotos de ambos com muitos abraços.

No entanto, ao falar com o Daily Pop em julho, o ator compartilhou seu desejo de ter mais filhos com sua esposa, com quem se casou em 2019. "Eu adoraria ter mais, tantos quanto o homem lá em cima enviar", disse ele. "Faremos isso. Provavelmente terei que falar com Katherine sobre isso, mas meu plano é, vamos lá."