Chris Noth nega acusações de agressão sexual

Chris Noth nega as acusações de agressão sexual feitas por duas mulheres.

Depois que as alegações foram publicadas pelo The Hollywood Reporter nesta quinta-feira, 16, o ator de 67 anos de idade de And Just Like That... emitiu um comunicado, dizendo ao E! News que, "As acusações contra mim feitas por pessoas que conheci anos, até décadas atrás são categoricamente falsas. Essas histórias poderiam ter sido de 30 anos atrás ou 30 dias atrás—não sempre significa não—essa é uma linha que eu não cruzei. Os encontros foram consensuais. É difícil não questionar o momento em que essas histórias surgiram. Não sei ao certo por que elas estão surgindo agora, mas eu sei disso: eu não agredi essas mulheres".

De acordo com o The Hollywood Reporter, as duas mulheres, que usavam pseudônimos para proteger sua privacidade, abordaram o veículo separadamente e não se conhecem. Zoe, de 40 anos, entrou em contato em outubro, dizendo à publicação que o suposto ataque ocorreu em Los Angeles, em 2004, quando ela era uma recém-formada de 22 anos que trabalhava para uma empresa onde Noth e outras estrelas faziam negócios.