Kim Kardashian fala sobre Kanye West, Taylor Swift e sua estrela favorita do SNL

Kim Kardashian, que quer ser considerada legalmente solteira, se abriu sobre a vida pessoal. Em entrevista com a jornalista Bari Weiss, Kim falou desde a reforma prisional e sua jornada para se tonar uma advogada, até o momento em que seu ex Kanye West deu o que falar usando boné em apoio a Donald Trump, em episódio do Saturday Night Live.

Refletindo sobre a posição política de Kanye na época—e naquela noite em particular—durante a conversa íntima publicada nesta quinta-feira, 16, Kim disse: "Eu estava muito nervosa. Não queria que ele usasse o boné vermelho. Não sou de quebrar regras, então minha personalidade é do tipo, 'OK, vocês não gostam do boné vermelho? Vou tirá-lo.' Lembro-me de que outras pessoas estavam por perto e tornou-se uma coisa em que ele não iria continuar porque queria ser quem ele é. Sou muito neutra, mas naquela noite fui muito contundente com ele, e argumentei com ele, 'Você tem que tirar esse boné'".