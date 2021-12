Sabrina Sato rouba a cena no TikTok Awards; conheça os vencedores

A primeira edição do TikTok Awards aconteceu na noite de quarta-feira, 15, no Teatro Alfa, em São Paulo, e premiou criadores de conteúdo da plataforma que se destacaram por suas criatividades e, especialmente, por seus talentos únicos.

Rolou de tudo um pouco: prêmios para as estrelas que se tornaram virais no aplicativo, os hits que mais bombaram no ano, os vídeos que divertiram as pessoas e muito mais.

Com apresentação de Sabrina Sato, a cerimônia de premiação contou ainda com shows de Gloria Groove, Ludmilla, Zé Felipe, Marina Sena e Caetano Veloso.