Por que as Kardashian-Jenners estão tentando impedir o último pedido legal de Blac Chyna

A batalha legal de Rob Kardashian com Blac Chyna continua sendo um assunto de família. Em fevereiro de 2022, o julgamento das acusações de agressão de Rob contra sua ex-noiva, Blac, e mãe de sua filha, Dream Kardashian, intimou outros membros da família Kardashian-Jenner a se apresentarem para mais depoimentos como parte de sua estratégia de defesa.

Mas os advogados de Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian e Kylie Jenner entraram com papéis no tribunal em 14 de dezembro, pedindo a um juiz de Los Angeles que anulasse as intimações solicitadas por Chyna, cujo nome verdadeiro é Angela White.

"As intimações devem ser anuladas porque representam um aborrecimento injustificado, constrangimento, opressão e carga indevida sobre as não-partes que já foram examinadas exaustivamente pela Sra. White no assunto relacionado", argumentaram os advogados de Kardashian-Jenner em documentos judiciais obtido pelo E! News. "A Sra. White não tem base para querer depor essas Não-Partes novamente nas mesmas questões, a não ser para assediar e sobrecarregar os Kardashians / Jenners e gerar manchetes forçando as Não-Partes a apresentarem esta moção."

Os advogados acrescentaram: "O tribunal deve rejeitar o uso indevido da Sra. White do processo de descoberta e anular as intimações".