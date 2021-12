North West mostra sua coleção de bolsas de grife

North West, que está dando o que falar em sua conta conjunta com a mãe Kim Kardashian no TikTok, mostrou ao seus seguidores sua coleção de bolsas. Em vídeo, North exibiu seu closet, que conta com inúmeros itens de designers.

O post conta com mais de 559 mil curtidas e já foi compartilhado mais de 11 mil vezes, em menos de 24 horas.

Entre os modelos de North, vemos algumas mini bolsas coloridas da Louis Vuitton, miniaturas da Fendi, e a saddlabag da Christian Dior. Além delas, há também muitas bolsas brilhantes de Judith Leiber, incluindo uma em formato de carruagem de Cinderela, de edição de colecionador, e outra em formato de fatia de pizza de pepperoni, que são estimadas em R$ 5.695 mil cada, cerca de R$ 32 mil.