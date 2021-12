Ben Affleck se explica após comentários sobre ex Jennifer Garner

Ben Affleck estava "realmente feliz" com sua recente entrevista a Howard Stern, até que ele entrou no Twitter. Ben se tornou um dos assuntos mais comentados após falar sobre sua luta contra bebida durante divórcio com Jennifer Garner, com quem ele divide os filhos Violet, de 16 anos, Seraphina, de 12 anos, e Samuel, de 9 anos.

Nessa quarta-feira, 15, Ben participou do Jimmy Kimmel Live e falou sobre a polêmica, que segundo ele explicou ao apresentador, "fez parecer que eu estava dizendo exatamente o oposto do que eu disse".

"Eu tinha falado o quanto nos respeitamos e nos importamos um com o outro e com as crianças, como as colocamos em primeiro lugar, e passamos por nossas coisas", disse o ator, antes de abordar a alegação de que "eu culpei minha ex-mulher pelo meu alcoolismo e que eu estava preso neste casamento... Apenas me fez parecer o cara mais insensível, estúpido e horrível".