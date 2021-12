Depois de desfiles mundo afora, Globo e Hollywood, Marcella Maia mira carreira musical

A confiança vocal veio após o musical Roda Viva, em que Maia brilhou por três temporadas, no Sesc Pompeia, performando canções de Chico Buarque. Agora, a musa está pronta para se jogar no mercado internacional. Ela nos adiantou o que vem aí: no começo de 2022, sai o single Bota Pra Vazar, em parceria com Blaya, brasileira criada em Portugal — e compositora de Faz Gostoso, gravada por Anitta e Madonna. Vem hit!

O clipe, gravado no Teatro Oficina, foi dirigido pela própria Maia. "Eu consegui dirigir um clipe em um teatro legendário e tô levando isso pra fora, com um brega funk", contou. Dentre os sonhos para o futuro, está uma turnê internacional e o lançamento do álbum, no qual está trabalhando há 3 anos. Ela faz tudo!