Very Peri: Veja inspirações das famosas para arrasar na cor do ano de 2022

Final de ano, a pergunta é só uma: qual será a cor para o ano seguinte? Todo ano, o Instituto de Cores Pantone define uma coloração para servir de base para a indústria da publicidade e da moda. A de 2022 será o Very Peri, um roxo com fundo azulado.

De acordo com a Pantone, a cor é um símbolo da transição que estamos vivendo. Para chegar na coloração, o azul foi fundido com uma base vermelha — as cores representam o paralelo sobre o momento atual, em que se está cobrindo a realidade passada de isolamento na pandemia com novos horizontes.

Após o período de isolamento, o tom "nos ajuda a abraçar uma paisagem alterada de possibilidades, abrindo-nos para uma nova visão enquanto reescrevemos a nossa vida", segundo o Instituto de Cores.