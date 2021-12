Por que amamos acompanhar Sabrina Sato nas redes sociais em 2021?

De dançarina do Faustão a ex-BBB, agora Sabrina Sato já é uma grande apresentadora e mãe de Zoe, fruto do seu relacionamento com o ator Duda Nagle.

18 anos depois da participação no reality show da TV Globo, a musa fez de 2021 um ano bastante especial para a carreira.

Quem acompanhou Sabrina nas redes sociais, pôde ver de perto as novidades da vida profissional e pessoal, as conquistas e momentos divertidos em família. Que tal recordar alguns dos posts mais legais deste ano?