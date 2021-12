Conheça as referências de Pabllo na apresentação 'I AM PABLLO'

Pabllo Vittar queria honrar os 5 anos de carreira de forma tão grandiosa quanto sua trajetória — e o fez. A artista lançou o I AM PABLLO, um super projeto audiovisual que consiste em uma apresentação de tirar o fôlego, com todos os maiores hits da cantora, além daquilo que não pode faltar quando se trata da drag: conceito!

A produção foi ao ar ao vivo na noite da terça-feira, 14, e segue disponível no YouTube da cantora. Além da apresentação, Pabllo disponibilizou o áudio de I AM PABLLO — uma espécie de álbum ao vivo — em todas as plataformas digitais. Tá bom ou quer mais?

Mas de onde surgiu a ideia para um feito tão inovador no mercado fonográfico brasileiro? Simples, do K-pop! Em uma coletiva de imprensa, a drag afirmou que a inspiração para a performance audiovisual veio do universo coreano, do qual a diva é fã de carteirinha.