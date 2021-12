5 looks de natal das famosas para você se inspirar

O Natal está chegando e, assim como em outras datas comemorativas ao longo do ano, também pede uma atenção a mais na escolha do look.

Afinal, é o momento em que dá pra caprichar nas cores e nos brilhos, não é verdade?

Seja para passar em casa ao lado da família ou celebrar em um ambiente público, pensamos em combinações que as famosas usaram no natal do ano passado e compartilharam nas redes sociais para te ajudar nessa missão: