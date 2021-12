Lollapalooza e mais: Os festivais que vão agitar o Brasil em 2022

Rock The Mountain

Anualmente, Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, vira a cidade da música brasileira por um fim de semana inteiro. Os ingressos para a edição de 2020 já estavam esgotados, para tristeza de muitos. Depois de dois adiamentos, ninguém pode ficar de fora, né? Para não comprometer a vibe do evento, o RTM anunciou mais uma data, com as mesmas atrações. A festa será nos fins de semana dos dias 16 e 23 de abril. Dentre as mais de 50 atrações, estão Caetano Veloso; Gal Costa; Criolo; BaianaSystem; Teresa Cristina; Luedji Luna; Alceu Valença; Silva; Tropkillaz e Marina Lima.