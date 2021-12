Tristan Thompson admite ter tido relação sexual com Maralee Nichols nos últimos meses

Depois que Thompson entrou com um processo contra Nichols em Houston, ela entrou com uma resposta em agosto que incluía uma fotocópia do que ela disse ser uma "mensagem de Tristan".

Dizia: "Você sabe como me sinto. Meus sentimentos não mudaram em nada. Não [sic] estarei envolvido em nada. A propósito, se você achou que ter este bebê vai te dar algum dinheiro. É completamente errado. Você sabe que estou me aposentando após esta temporada. Então, em termos de apoio, será o que for necessário mensalmente para alguém que está desempregado. É o Texas, então será apenas algumas centenas de dólares".

Ele supostamente continuou: "Então é melhor você pegar os 75k que estou oferecendo, porque você não receberá nada perto disso por ter um filho com um pai que é desempregado. Tudo o que você terá é um bebê com um pai que não tem envolvimento com a criança e algumas centenas de dólares de pensão alimentícia por mês".

Em sua declaração de 16 de dezembro, Thompson afirmou: "[Nichols] anexou a seus papéis muitas mensagens do Snapchat que ela afirma serem 'reais' e representam comunicações 'reais' entre nós. No entanto, estou fortemente contente de que essas mensagens foram fabricadas por [Nichols]".