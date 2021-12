Humorista Renato Albani celebra espetáculo lotado por todo Brasil

A Comédia stand-up ganha cada vez mais adeptos no país, seja na plateia ou em cima do palco. E um dos nomes que vem chamando atenção é o de Renato Albani.

Com mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram, o humorista avalia sua retrospectiva deste ano e vê o sucesso em suas turnês pelo Brasil inteiro.

Capixaba e morando atualmente em São Paulo, ele segue em cartaz com o espetáculo "Me tornei quem eu mais temia", que já conta com quase 30 apresentações confirmadas.