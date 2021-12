Selena Gomez estreia nova tatuagem misteriosa nas costas

Isso inclui sua grande tatuagem na coxa, da qual ela estreou no American Music Awards em 2019.

"A tatuagem é um tradicional par de mãos em oração com um rosário. Ela tinha ensaios para os AMAs [na quinta-feira] e estava exausta, por isso foi um pouco difícil para ela se sentar, mas ela enfrentou isso", compartilhou Bang Bang com o E! News na época. "Eles fizeram a tatuagem na casa dela. Ela tinha alguns amigos com ela e eles assistiam a filmes de Natal enquanto faziam a tatuagem. Foi apenas um momento divertido para todos. Ela não falou sobre o significado ou por que queria a tatuagem, mas ela já queria a peça há algum tempo e finalmente a fizeram acontecer."