Viih Tube gasta R$ 2.500 de táxi para ir até casa de Lipe Ribeiro

Após Viih Tube ficar com João Guilherme, nessa terça-feira, 14, em balada de São Paulo, a influencer decidiu ir visitar Lipe Ribeiro. No entanto, nesta quarta-feira, 15, Viih se arrependeu do valor gasto com táxi da capital paulista até o Rio de Janeiro.

"Gente, eu não sei o que eu tenho na cabeça. Eu estava em São Paulo, em uma casa noturna, eu saí de lá, entrei em um táxi e falei, 'Moço, vamos pro Rio'. Ele falou 'Bora'. Eu falei, 'Bora'. Eu vim de táxi para o Rio. Deu 2.500 reais", disse ela nos Stories.

"Eu fui me deparar que era um táxi e que eu estava indo de taxímetro só depois. Eu tô no Rio. Gente, é sério. Que mundo eu acho que estou vivendo?"