MC Mirella reage a live de Dynho e Sthe: "Ficar pagando de irmão é demais"

Em certo momento, Mirella se irritou com o fato dos ex-peões estarem rindo, e insinuou que eles tinham tido relações sexuais no hotel na noite anterior. "Os dois estão rindo, né? Transaram a noite inteira, dormiu a noite inteira, né, gente? E eu aqui que nem uma otária", disparou a cantora, com um lencinho em mãos para limpar as lágrimas.