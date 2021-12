A prova de que filha de Travis Barker está criando vínculo com North e Penelope

Penelope também compartilhou detalhes de suas férias recentes em Cabo, na qual Travis, Alabama e Landon Barker se juntaram.

"Todos pareciam muito amigáveis e como se estivessem se divertindo juntos", disse uma testemunha ocular ao E! News.

"As crianças se deram bem. Alabama estava brincando com Reign e foi muito gentil com ele. Eles deixaram Kourtney e Travis sozinhos e Alabama levou Reign e Penelope para a piscina", continuou a testemunha. "As crianças mais novas admiravam as mais velhas e pareciam uma grande família feliz."

Veja abaixo as fotos da viagem: