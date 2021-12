Casamento às Cegas: Nanda Terra e Mack David vão ter um bebê

Nanda Terra conheceu Mack David no reality show Casamento às Cegas, da Netflix, e agora está grávida de 12 semanas do amado! O anúncio foi publicado nas redes sociais da própria plataforma de streaming nesta quarta-feira, 15, e os internautas foram pegos de surpresa com a notícia.

Pois é, está chegando o fruto do relacionamento entre os dois participantes, que ficaram juntos somente após o final do programa. "Dona Netflix a nova titia do pedaço. Parabéns!", brincou uma das seguidoras no Twitter.

Na publicação, o arquiteto e a esteticista seguram o resultado do ultrassom de Nanda, que também dá colo para o famoso Tobias, cachorro que fez sucesso durante a exibição do reality.