Myrian Rios sai em defesa do ex, André Gonçalves, acusado de atraso de pensão

Myrian Rios, mãe de Pedro Arthur, filho que teve com o ator André Gonçalves, defendeu o ex-marido em entrevista à revista Quem. André teve a prisão domiciliar decretada após atraso de pensão alimentícia de suas filhas Valentina, 18, fruto do relacionamento com a atriz e jornalista Cynthia Benini, e Manuela, 22, com a atriz Tereza Seiblitz.

Segundo a artista, que faz parte do elenco da novela Poliana Moça, do SBT, o ator cumpriu com seus compromissos com Pedro, 20, e pagou sua pensão na época em que estava empregado e ainda "dava muito além do combinado, como presentes".

"Gostaria de deixar claro que, na minha opinião, a Lei da Pensão Alimentícia deveria sofrer um adendo. Sabemos que muitos pais não pagam a pensão por displicência e irresponsabilidade. Porém, sabemos também que existem casos em que os pais ficam doentes, desempregados e inadimplentes. Nesses casos, acredito que o pai provando que sua situação financeira não está bem e está sem condições de colocar em dia o saldo devedor, ele não deveria ser levado à prisão, o que dificultará de ser contratado e trabalhar", declarou a atriz à revista Quem.