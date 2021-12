A Fazenda 13: Dynho e Sthe lamentam términos e garantem que só existe amizade entre eles

No entanto, o funkeiro não concordou com a atitude da ex-esposa. Ele afirmou que falava de Mirella o tempo inteiro no confinamento e que a funkeira não lida bem com comentários negativos. "Ela interpreta as coisas da forma dela. Cria um monte de coisa na cabeça, sempre foi assim. A primeira coisa que ela faz é se expressar na internet", revelou. Eita!