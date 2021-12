Victor Igoh revela se há chances de reatar noivado com Sthe Matos

Victor Igoh abriu o jogo sobre o seu relacionamento com Sthe Matos. Em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube, Victor revelou que não tem mais volta com Sthe.

Como os fãs sabem, a influencer teve uma aproximação polêmica com Dynho Alves dentro de A Fazenda 13, da Record TV. A amizade não foi bem vista pelo público e, especialmente pelos seus parceiros, que colocaram um ponto final nas relações.

Victor e Sthe estavam juntos desde novembro de 2020. Ele falou o que fez com que tomasse a decisão do fim do noivado.