Manu Gavassi sobre dirigir Titi Gagliasso como atriz: “A gente se deu super bem”

Durante o bate-papo, a cantora revelou que trabalhar com Titi foi uma grata surpresa. "Eu nunca contei a minha ideia para a Giovanna. Entrei para o BBB, passou um ano e tive a ideia de Gracinha. Enviei para a Giovanna a ideia e ela chorou. Ela disse que se fosse para a Titi começar a carreira de atriz de algum jeito, o que é tão complicado para crianças, seria melhor que fosse comigo. Fiquei muito feliz. Foi a prova da confiança da Giovanna e Bruno, que sempre acreditaram no meu potencial", destacou na conversa com a revista Quem.