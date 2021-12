Conselho de Medicina vai investigar médico que fez parto de Shantal

O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP) vai investigar o médico Renato Kalil pela acusação de violência obstétrica. Nesta semana, veio à público um áudio compartilhado pela influencer Shantal Verdelho, em que ela reclama para amigas sobre o tratamento recebido no momento de dar à luz Domênica, filha dela com o modelo Mateus Verdelho.

Na conversa com as amigas, a influencer revelou que só percebeu os excessos quando reviu o vídeo do parto com o marido. "Quando a gente assistia ao vídeo do parto, ele me xingava o trabalho de parto inteiro. Ele fala "Porra, faz força. Filha da mãe, ela não faz força direito. Viadinha. Que ódio. Não se mexe, porra"... depois que revi tudo, foi horrível", contou no áudio vazado.

Em comunicado enviado ao portal G1 a influencer lamentou que a gravação tenha se tornado pública, mas garantiu que vai tomar medidas judiciais contra o médico. "Os vídeos e o áudio foram enviados em um momento de troca, desabafo e compartilhamento com suas amigas, a respeito de maternidade e sobre os suas escolhas de obstetras. A intenção era unicamente dividir sua experiência de forma privada e com pessoas mais próximas".