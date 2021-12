Viih Tube e João Guilherme são vistos aos beijos em balada de SP

Viih Tube e João Guilherme finalmente trocaram beijos na noite de terça-feira, 14, em uma balada de São Paulo. Viih Tube e João Guilherme estão aproveitando a solteirice após o término dos seus respectivos namoros. Estamos de olho!

Em vídeo que circula nas redes sociais, os dois aparecem se beijando na Vitrinni, na Zona Oeste da capital paulista, enquanto outras pessoas dançam ao lado deles.

Veja aqui o vídeo no perfil do Gossip do Dia no Instagram.