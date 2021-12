Veja as mensagens que Mason Disick enviou à Kim Kardashian sobre live de North no TikTok

Mason Disick, que mostrou o quanto cresceu em clique com o pai, está ajudando a família a navegar pelas redes sociais. Após North West fazer live no TikTok, Mason decidiu dividir algumas palavras de sabedoria com a mãe de North, sua tia Kim Kardashian.

Caso você não saiba, a filha mais velha de Kim fez uma transmissão ao vivo no início da semana, mostrando detalhes da mansão da família em Hidden Hills. A pequena mostra a mãe e anuncia que está fazendo a live, na qual Kim rapidamente responde que a herdeira "não tem permissão".

Após a repercussão, a fundadora da SKIMS compartilhou nos Stories uma captura de tela das mensagens de texto de seu sobrinho, nessa terça-feira, 14, data em que Mason celebrou seu aniversário. E está claro que o garoto de 12 anos, cujos pais são Kourtney Kardashian e o ex Scott Disick, já está compartilhando as pequenas lições de vida que aprendeu ao longo dos anos.

"Oi, eu não quero desrespeitar a North", dizia a primeira mensagem de Mason. "Mas eu não acho que ela deveria fazer lives a menos que alguém esteja com ela, porque as pessoas estão sempre gravando a tela e ela pode dizer informações que não são corretas e coisas do tipo, que ela vai se arrepender".