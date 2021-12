Pabllo Vittar é aclamada pelo público por lançamento de novo álbum visual

Prometeu e entregou! Na noite desta terça-feira, 14, Pabllo Vittar apresentou seu álbum visual I AM PABLLO para o público, em comemoração aos cinco anos de carreira. O show virtual, transmitido no canal da cantora no YouTube, foi um sucesso absoluto.

O projeto já está disponível em todas as plataformas de streaming, e conta com vários dos hits da cantora espalhados pelos seus quatro álbuns, como Problema Seu, Open Bar, Amor de Que, Bandida, K.O, Rajadão e muitos outros.

Além das performances e visuais impecáveis, a artista exibiu cenários super bem produzidos, com instrumental da banda ao vivo e bailarinas que não dá para colocar defeitos. A apresentação foi filmada na Oca, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.