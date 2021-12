Billie Eilish diz que assistir pornô desde os 11 anos "destruiu" seu cérebro

Kevin Mazur/MG21/Getty Images For The Met Museum/Vogue

Em outro momento da entrevista, Billie falou sobre sua vida amorosa. "Eu não sou namoradeira", ela explicou, notando que ela não "flerta" com frequência. Na verdade, ela acha difícil namorar sendo uma celebridade: "É muito difícil conhecer pessoas quando as pessoas estão com medo de você ou acham que você está fora do alcance".

A vencedora do Grammy, que já namorou o rapper Brandon Quention "Q" Adams, revelou: "Ano passado, eu achei que ia ficar solteira pelo resto da minha vida. Eu genuinamente não conseguia me ver em uma relação de qualquer tipo". No entanto, parece que sua perspectiva mudou: "Eu superei isso muito rápido".