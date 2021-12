A Fazenda 13: Equipe de Dynho nega confusão sobre divórcio e Mirella celebra eliminação

MC Mirella celebrou a eliminação do ex-marido, Dynho Alves, na noite de terça-feira, 14, em A Fazenda 13, da Record TV. Dynho foi eliminado ao lado de Sthe Matos, com quem teve uma polêmica aproximação no reality show, motivando o divórcio de Mirella.

Após o resultado, que deu ao dançarino apenas 1,89% dos votos e à influencer, 10,45%, a cantora foi ao Instagram e postou uma foto de biquíni, com um champanhe na mão e sorrindo.

A montagem remete ao famoso meme de uma menina que sorri enquanto uma casa pega fogo. Na legenda, ela escreveu: "Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar". Sem papas na língua!