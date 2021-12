A Fazenda 13: Dynho Alves e Sthe Matos são eliminados e estão fora da final

Após a eliminação de Dynho Alves e Sthe Matos de A Fazenda 13, reality show da Record TV, nesta terça-feira, 14, a grande final está formada! O resultado da segunda roça especial colocou Solange Gomes e Rico Melquiades ao lado de Bil Araújo e Marina Ferrari para disputarem o prêmio de R$ 1,5 milhão nesta quinta-feira, 16.

Dynho foi o menos votado para permanecer na sede, com apenas 1,89% dos votos, já Sthe recebeu 10,45% dos votos. Com o anúncio da saída, o dançarino agradeceu pela oportunidade de participar do programa.

"Vou levar tudo, todos os altos, todos os baixos. Todas as tretas, todas as pessoas que fiz amizade aqui dentro. A Sthefane foi uma pessoa que me acolheu. [...] Os animais, principalmente os animaizinhos. Ter ganhado o último fazendeiro, os dois lampiões. Tô muito feliz. [...] Vou levar essa experiência pro resto da minha vida", disse o artista.