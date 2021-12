Isabella Scherer vence MasterChef Brasil com menu vegano

Para quem não sabe, Isa também é atriz, e já atuou em produções da Globo como Malhação, tem sua própria marca de roupas e é influencer, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. No entanto, Isa se encontrou na cozinha: "Eu sinto uma confiança que nunca tive na vida, tenho certeza de que isso é o que eu amo fazer. É onde me sinto bem e feliz. Vou investir na área com certeza..."