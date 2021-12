Chris Noth explica por que Carrie não ligou para emergência em 'And Just Like That'

Craig Blankenhorn / HBO Max

"Quando estávamos discutindo sobre isso—porque no começo eu recusei até mesmo a ideia de voltar e morrer—foi tipo, 'Bom, deixa para lá, sabe?'", ele compartilhou. Mas, graças à maneira como aconteceu, Noth disse à Vogue, "Eu sempre sei que vou ser cuidado por Michael Patrick King, na composição, na filmagem e na edição, então me senti muito confortável com a morte".

Ele então parece concordar que foi melhor que Big tenha desistido no início da temporada. "Todas as coisas acabam, e é hora de ele ir, a menos que façamos no estilo Scenes From a Marriage, Sex and the City", ele brincou. "Não havia nenhum lugar para ir com ele, do que morto e enterrado".

Os dois primeiros episódios de And Just Like That estão sendo transmitidos pela HBO Max.