Carlinhos Maia vacila e deixa escapar nude no Instagram

Nesta terça-feira, 14, Carlinhos Maia se descuidou e deixou escapar um ‘nude' nos stories do Instagram. Assim que percebeu a gafe, Carlinhos apagou a imagem e pediu para que os internautas não espalhassem a foto.

"Apareceu minha p***. Ainda me fez mostrar a r*** em rede nacional. E encolhida, murcha, nem o que realmente é. Que saco. Agora tá meu p**** murcho rodando por aí. Deu para ver, encolhida, no frio", disse ele.

O registro foi feito quando o influenciador gravava uma sequência de vídeos sobre os produtos veganos do marido, Lucas Guimarães, enquanto estava sem roupa no box do banheiro.