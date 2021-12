Como Kim Kardashian se sente sobre os apelos públicos de Kanye "Ye" West após a separação

Kim Kardashian não está acompanhando a afeição pública de Kanye "Ye" West por ela. Nas últimas semanas, Kanye "Ye" West tem proclamado seu amor por Kim Kardashian.

Se o rapper ainda está chamando a eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians como sua "esposa" 10 meses depois que ela pediu o divórcio ou implorando para que ela "corresse de volta para mim", o autor do álbum Donda deixou claro que espera reconciliar o relacionamento deles.

Então, como a fundador da SKIMS se sente sobre os apelos públicos do artista de 44 anos? Uma fonte próxima a Kim disse ao E! News de que ela "tenta não prestar atenção" aos gritos apaixonados dele e tenta "ignorar quando ele faz isso".

No entanto, a fonte explica que a musa de 44 anos entende que Ye é alguém que "carrega o coração e diz exatamente o que quer dizer". "Ninguém vai impedi-lo", acrescenta a fonte, "e Kim sabe disso."