Tia de Josué, filho adotivo de Sarah, diz ter provas para "tirar a guarda" da mãe biológica

Cyntia Cyndel, a tia biológica de Josué, revelou ter provas para tirar a guarda da criança de sua mãe biológica, Mirelly Costa. Josué, que estava sob adoção de Sarah Poncio e Jonathan Couto, retornou para sua família após Mirelly pedir o filho de volta.

"Levanta a mão pro céu e dá graças a Deus, tá? Porque eu não fui na delegacia e tô caladinha aqui. No dia que eu resolver ir à delegacia dar parte de você, com todas as provas que eu tenho, consigo tirar a guarda de você, tá bom?", disse ela, nos Stories do Instagram.

"Ainda não me desceu essa história de ela falar que não entregou a criança pra adoção, que deu pra mim só pra vir passar uns dias no Rio de Janeiro."