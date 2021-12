Eliana desabafa após clique indiscreto de paparazzi: "Perdi o controle de minha imagem"

Durante as férias com a família, Eliana estava tomando sol na piscina do hotel quando foi clicada de biquíni por paparazzis. Apesar das décadas de experiência como pessoa pública, Eliana revelou que nunca tinha passado por uma exposição como essa e recorreu ao Instagram, na tarde desta terça-feira, 14, para desabafar sobre o episódio.

"Foi tão estranho, invasivo, perdi o controle de minha imagem. Na hora senti taquicardia, minha mão ficou suada, fiquei sem ar. Acredita que parei pra me questionar se errei de ter ido à praia e depois ter subido pra piscina do Hotel, de amigos queridos?", escreveu a apresentadora, na legenda do clique.

"Passadas algumas horas, percebi que deveria falar sobre algo que por anos me incomodou. Resolvi eu mesma postar , já que inevitavelmente minha foto já não é mais minha, virou algo de ‘todos'", explicou ela.