Lady Gaga consultou Bradley Cooper antes de aceitar papel em 'House of Gucci'

Em outubro de 2018, Bradley Cooper e Lady Gaga deram o que falar com sua química no filme indicado ao Oscar, Nasce Uma Estrela. E embora Bradley e Gaga já tenham interpretado uma variedade de novos papéis, seu vínculo continua mais forte do que nunca.

"Bradley Cooper realmente acreditou em mim para o papel de Ally Maine em Nasce Uma Estrela e na forma como ele me deu poderes para assumir a direção desse personagem, assim como assumir a direção da trilha sonora e trabalhar com ele tão intimamente em um filme sobre música e um filme sobre músicos, foi realmente o sucesso de nossa colaboração artística e acho que me trouxe onde estou agora", Gaga compartilhou no episódio dessa segunda-feira, 13, do podcast Awardist da Entertainment Weekly. "Sou capaz de ler muitos roteiros e conversar com muitos diretores diferentes. É uma verdadeira honra".

E a estrela que interpreta Patrizia Reggiani, em House of Gucci, a atriz tem o orgulho de dizer que "absolutamente" consultou Bradley antes de assumir o papel.