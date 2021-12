Catherine Bascoy revela como descobriu traições de Gui Napolitano

Catherine Bascoy revelou em entrevista ao programa MTVixe, da MTV, que será exibido nesta terça-feira, 14, como descobriu a traição de Gui Napolitano. Ao longo da conversa, Catherine disse que mexeu no celular do ex-participante do BBB 20 e No Limite, da TV Globo.

"Ele olhava o meu celular e mexia o dia todo em tudo. Aí, eu tinha a senha do dele também. Estávamos dormindo, e falei: 'Vou olhar o celular dele, não é possível, tem alguma coisa errada'. Nesse dia, me deu uma chavinha na cabeça e decidi olhar. Ele estava dormindo. Falei: 'Acorda, quem são essas, o que é isso?'", explicou a influenciadora.

Mais segredos? Após a fala, Ingrid Ohara, apresentadora da atração,questionou o que ela encontrou no dispositivo do ex-namorado. Segundo ela, tinha de tudo no celular...