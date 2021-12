Dulce Maria vai lançar música com Marília Mendonça nesta semana

Dulce Maria anunciou o lançamento da parceria com Marília Mendonça para a próxima quinta-feira, 16. A faixa se chama Amigos Con Derechos e terá também um clipe, com lançamento previsto para a sexta-feira, 17. Além de divulgar a parceria, Dulce Maria publicou um vídeo em que conta o que significou para ela ter colaborado com Marília Mendonça.

Originalmente, a canção foi lançada em julho deste ano e faz parte do último álbum da mexicana, Origen. Antes de falecer, Marília Mendonça estava fazendo aulas de espanhol para colaborar em projetos internacionais, como a nova versão do single da ex-RBD. O lançamento póstumo foi possível por conta de gravações que a sertaneja deixou antes do acidente de avião do dia 5 de novembro.

"Como muito de vocês sabem, ela estava aprendendo espanhol, queria fazer uma carreira internacional e para mim é uma honra gigante que ela tenha gravado em espanhol essa música. Ela gravou em dois dias, já tínhamos suas vozes em espanhol e em português", revelou Dulce, em publicação no Instagram.