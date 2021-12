MC Gui e Jojo Todynho se alfinetam após saída do funkeiro de 'A Fazenda 13'

Após deixar A Fazenda 13, reality show da Record TV, MC Gui ficou sabendo da briga do pai dele, Rogério Alves, com Jojo Todynho. Durante o bate-papo na Cabine de Descompressão, atração exibida depois da eliminação, MC Gui provocou a campeã de A Fazenda 12, que rebateu no Instagram.

Rogério e Jojo trocaram ofensas na web recentemente, depois que a cantora compartilhou que estava torcendo para Rico Melquiades e mandou a real para o peão, que ainda estava confinado no programa.

Quando questionado se a artista costuma lhe alfinetar, o funkeiro foi sincero: "Como sempre, né? Quando aconteceu a minha última situação há dois anos, ela foi uma pessoa que alfinetou muito. Falar de longe é fácil", declarou ele, em referência à polêmica em que se envolveu na Disney ao fazer piada sobre a aparência de uma menina.