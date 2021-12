João Figueiredo sobre ter filhos com Sasha: "Não vai demorar muito"

Enquanto respondia perguntas dos fãs nos stories do Instagram nesta segunda-feira, 13, João Figueiredo falou mais sobre sua vida de casado com Sasha Meneghel. Sendo um dos casais mais fofos e apaixonados do mundo dos famosos, João disse que pensa em ter filhos com Sasha em breve!

Pois é, quando questionado sobre os planos para os próximos anos, o cantor afirmou que aumentar a família faz parte deles. "Essa é a pergunta que mais respondemos ultimamente. Para tudo tem seu tempo, queremos ter filhos, sim. E não vamos demorar. Mas agora queremos curtir essa fase única da nossa vida, viajar muito, trabalhar bastante e, no tempo certo, vai acontecer", escreveu ele.

Aos 22 anos, o artista está muito feliz e realizado com a rotina ao lado da filha de Xuxa. "Não tem vida melhor quando se vive um casamento saudável, com muito amor e transparência, disposto sempre a dar mais do que receber. Quase sete meses de casados e foram os melhores meses da minha vida", completou o músico.