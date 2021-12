Ávine Vinny é preso acusado de ameaçar de morte ex-mulher

O sertanejo Ávine Vinny foi preso na madrugada desta terça-feira, 14, acusado de ameaçar de morte a ex-mulher, Laís Holanda. O casal teria discutido por telefone e, assustada, Laís gravou a chamada e levou à Delegacia da Mulher de Fortaleza. Ávine Vinny passou a noite em custódia e foi liberado no início da tarde.

Durante a denúncia, a vítima teria recebido novas mensagens do ex-marido (já na presença da polícia), o que o fez ser preso em flagrante, conforme nota emitida pela Polícia Civil do Estado do Ceará.

"Durante o registro do procedimento, a vítima recebeu mensagens do suspeito com novas ameaças. [...] Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por ameaça no âmbito da violência doméstica. Já para a vítima foram solicitadas medidas protetivas de urgência junto à Justiça", divulgou a Polícia Civil do Ceará, em nota.