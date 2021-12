Veja Tom Holland, Dakota Johnson e mais lendo tweets maldosos sobre si mesmos

É hora de botar a boca no trombone em seu Twitter! Se você é um fã do programa Jimmy Kimmel Live!, provavelmente está familiarizado com o quadro "Celebridades leem tweets famosos", do qual as estrelas se revezam lendo tweets maldosos sobre si mesmas.

Na segunda-feira, 13, a última rodada foi ao vivo no YouTube - com rostos familiares incluindo Dakota Johnson, John Cena, Tom Holland e Allison Janney.

"Allison Janney parece uma professora substituta que todo mundo odeia", leu a atriz antes de responder: "Bem, vai se fod*r".

Cena pensou um pouco mais cientificamente sobre o insulto digital que enfrentou: "Vai se fod*r @JohnCena seu saco de bolas sem talento."

"Eu fico ofendido com isso", disse o ator de Velozes e Furiosos 9. "Só porque um saco de bolas contém uma tonelada de talento. Ele tem metade do DNA para criar a vida humana e isso é algo fascinante."

A estrela de Ted Lasso, Hannah Waddingham, respondeu musicalmente depois de ler o tweet: "Isso não é ódio para Hannah Waddingham porque tenho certeza que ela é adorável, mas ela PARECE insuportável."

"Vai se fod*r", cantou ela, bem sucinta. "Que tal isso?"