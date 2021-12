Camilla de Lucas sobre relação com a beleza: "É libertador ser quem você realmente é"

E a gata tem muito o que comemorar, após anúncio de sua parceria com a marca Prada Fragrances. "Eu amo perfumes! Com certeza eles têm o poder de transformar o astral e ainda mais, de criar memórias afetivas. Acredito que os perfumes me ajudam a me conectar com as pessoas. Para mim, é importante ter a minha própria fragrância, que no caso é o Prada Candy. Eu acho que as pessoas lembram de você também pelo seu perfume".